Berrak se sale con la suya: ¡los servicios sociales se llevan a Kader!

Berrak sigue sin tener ningún tipo de instinto maternal con Kader. De hecho, ha ido a ver a Tibet para que le ayude a sacar a la niña de su casa. Cree que mientras ella y Zeynep sigan en la mansión, no podrá recuperar a su familia.

Como Tülay y Erkan maltrataban a Kader cuando vivía con ellos y siguen siendo sus tutores legales, Tibet ha llamado a los servicios sociales para denunciar esta situación y que se lleven a la niña.

Justo cuando Zeynep pensaba llevarse a Kader a su casa, unos agentes han aparecido en la mansión y han asegurado que alguien había denunciado que la pequeña sufría malos tratos, por lo que debían llevársela: “Está bajo la tutela del Estado”.

“Zeynep, no quiero irme con ellos”, dice la pequeña entre lágrimas. La profesora hace todo lo posible para que dejen a la niña con ella, pero la ley es clara y los agentes se ven obligados a llevársela.

Zeynep se queda completamente destrozada y Serhat se queda consolándola: “Lo arreglaré. Te lo prometo”. ¿Qué pasará ahora con Kader? ¿Logrará que la pequeña regrese a su lado?