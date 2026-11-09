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El secreto | Capítulo 10

Berrak se sale con la suya: ¡los servicios sociales se llevan a Kader!

Después de pedirle a Tibet que le ayudase a sacar a la niña de su casa, los servicios sociales se han presentado en la mansión de los Tecer para llevarse a la pequeña.

Berrak se sale con la suya: ¡los servicios sociales se llevan a Kader!

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Patri Bea
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Berrak sigue sin tener ningún tipo de instinto maternal con Kader. De hecho, ha ido a ver a Tibet para que le ayude a sacar a la niña de su casa. Cree que mientras ella y Zeynep sigan en la mansión, no podrá recuperar a su familia.

Como Tülay y Erkan maltrataban a Kader cuando vivía con ellos y siguen siendo sus tutores legales, Tibet ha llamado a los servicios sociales para denunciar esta situación y que se lleven a la niña.

Justo cuando Zeynep pensaba llevarse a Kader a su casa, unos agentes han aparecido en la mansión y han asegurado que alguien había denunciado que la pequeña sufría malos tratos, por lo que debían llevársela: “Está bajo la tutela del Estado”.

“Zeynep, no quiero irme con ellos”, dice la pequeña entre lágrimas. La profesora hace todo lo posible para que dejen a la niña con ella, pero la ley es clara y los agentes se ven obligados a llevársela.

Zeynep se queda completamente destrozada y Serhat se queda consolándola: “Lo arreglaré. Te lo prometo”. ¿Qué pasará ahora con Kader? ¿Logrará que la pequeña regrese a su lado?

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