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Mejores momentos | Capítulo 8

Vicente se deja llevar con Germán: "Lo único que tengo claro es lo que siento por ti"

A pesar de no querer hacerle daño a su mujer, Vicente no puede ignorar lo que siente por Germán y lo besa en el bar sin que nadie los vea.

Vicente se deja llevar con Germán: "Lo único que tengo claro es lo que siento por ti"

Vicente se deja llevar con Germán: "Lo único que tengo claro es lo que siento por ti"

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Patri Bea
Patri Bea
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Vicente ha intentado reprimir lo que siente por Germán desde que volvió a Bastuel. Durante su estancia en la isla, entre ellos surgió algo especial que han tratado de ocultar, pero, que inevitablemente, ha vuelto a aflorar.

Vicente se ha presentado en el bar de Rosa y ha besado a Germán, dejándole claro que lo único que sabe con certeza, es lo que siente por él. No quiere hacerle daño a su mujer, pero tampoco puede seguir engañándola.

"Maca tiene que saber que si lo nuestro no funciona es porque yo estoy enamorado de ti", le dice un Vicente emocionado a Germán. ¿Será capaz el marinero de sincerarse con su mujer? ¿Podrán vivir los dos su amor?

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