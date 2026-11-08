"Tenemos que sacarte de aquí": Maca y Rosa intentan liberar a Lucía de su encierro

Héctor descubrió el plan de fuga de Lucía y Tristán y un agente de la guarda Civil detuvo a la mujer del marinero antes de llegar al punto en el que se había citado con el hombre que ama.

Como castigo, Héctor la ha encerrado en su habitación y ha comenzado a medicarla para que Lucía no sea dueña de sus actos y no intente comunicarse con nadie que no sean él o su madre.

Maca y Rosa se han dado cuenta de lo que estaba pasando y se han colado en casa de Héctor para comprobar que su amiga está bien. "Tenemos que sacarte de aquí", le han dicho preocupadas.

Las dos le han asegurado a Lucía que ninguna de ellas destapó su plan de fuga y le han contado que Tristán está muy preocupado por ella. ¿Lograrán sacar a Lucía pronto de esa casa?