“Duru está en casa de Tarik”: Ferit descubre dónde está su hija gracias a Hatice

Después de que Hatice apareciera sana y salva, Ferit ha hablado con ella por teléfono para intentar sacar cualquier dato que pueda ayudarles a encontrar a Duru. La niña todavía estaba muy asustada, pero poco a poco ha ido recordando algunos detalles de lo que ha vivido.

Al preguntarle por qué Duru no había conseguido escapar con ella, Hatice ha contado que su prima la había ayudado a salir por una ventana, pero que ella no pudo hacerlo porque no llegaba a la altura. “¿Qué ventana era, Hatice?”, le ha insistido Ferit, tratando de conseguir una pista.

Sin embargo, la pequeña no ha sabido decir dónde estaba la casa ni quién las ha llevado hasta allí. Solo ha explicado que, después de salir, ha echado a correr y se ha perdido en el bosque hasta que una patrulla la ha encontrado.

Cuando Ferit parecía quedarse sin salidas, al escucharle decir la palabra “pervertidos”, Hatice ha reaccionado al instante: “Ha dicho lo mismo otra vez”.

Ha sido entonces cuando Ferit ha atado cabos y ha identificado a quién se refería: Tarik y Saffet y, convencido de haber descubierto el escondite de su hija, ha dicho: “Duru está en casa de Tarik”.

Sin dudarlo un segundo, y justo antes de que el psicópata de Tarik se le echara encima y le propinara un golpe, Ferit ha logrado avisar a su mujer para que fuera corriendo a esa casa a buscar a su hija.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas