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Capítulo 101

¡Aparece Hatice! La niña cuenta qué le ocurrió a Duru durante el secuestro

Hatice ha aparecido sana y salva. Suna ha acudido corriendo a la mansión para reencontrarse con su hija después de horas de angustia, pero la alegría ha durado muy poco: Duru continúa desaparecida.

¡Aparece Hatice! La niña cuenta qué le ocurrió a Duru durante el secuestro

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La policía ha llevado a Hatice hasta la mansión y Suna ha corrido a abrazarla nada más verla. “¿Estás bien, verdad?”, le ha preguntado, emocionada al comprobar que su hija no había sufrido ningún daño.

Seyran, muy preocupada, le ha preguntado a su sobrina: “¿Dónde está mi hija, Hatice? ¿Dónde está Duru?”. La pequeña, todavía muy asustada, ha intentado explicar lo que había ocurrido. La niña ha contado que las dos estuvieron encerradas en un sótano y que Duru la ayudó a escapar, pero no pudo salir con ella porque no era lo bastante alta.

Los Korhan han intentado mantener la calma y le han pedido que recuerde cualquier detalle que pueda ayudarles a localizar el lugar. “Dinos dónde estaba el sótano”, le han preguntado mientras intentaban que la pequeña no se asustara todavía más.

Hatice apenas ha podido aportar información. Ha explicado que después se ha perdido en el bosque y que ha caminado mucho hasta que una patrulla la ha encontrado cerca de Beykoz.

Tras comprobar que está bien, Suna no se ha separado de ella y se la ha llevado a la habitación para que pueda descansar tras el enorme susto que se ha llevado.

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