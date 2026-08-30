Seyran y la policía asaltan la casa de Tarik y rescatan a Duru tras una agónica búsqueda

Tras la pista de Hatice, Seyran ha acudido sin pensárselo dos veces a la casa de Tarik con Kazım, Abidin y un amplio despliegue policial para encontrar a su hija antes de que fuera demasiado tarde.

“Por favor, no nos dificulten el trabajo”, han pedido los agentes en la entrada mientras registraban la vivienda. La tensión se ha apoderado del lugar y Seyran, consumida por los nervios, ha suplicado llorando que no le hicieran nada a la pequeña. A su lado, Kazim y Abidin han intentado darle fuerzas y mantener la esperanza: “Duru está aquí, no te preocupes”.

Y así ha sido. La policía ha registrado cada rincón de la vivienda hasta que por fin ha encontrado a Duru. La niña ha corrido a refugiarse en los brazos de Seyran. “Te encontró tu mamá, cariño... ¿No te han hecho nada?”, le ha preguntado llorando.

Duru ha asegurado que no le han hecho daño, pero enseguida ha preguntado por su padre: “¿Dónde está papá? Oí su voz y después se fue”. Seyran la ha tranquilizado asegurándole que Ferit llegará pronto, sin saber todavía en qué situación se encuentra su marido.

La rabia se ha desatado al descubrir que la mujer de Tarik estaba en la vivienda y conocía la existencia de la niña. Seyran y Kazim se han enfrentado a ella, indignados por haber ocultado lo ocurrido: “¡Tú también tienes un hijo! ¡Eres madre! ¿Cómo has podido hacernos esto y ocultárnoslo?”.

Acorralada, la mujer ha intentado defenderse asegurando que no sabía nada y que tenían prohibido entrar en la habitación donde estaba Duru: “¡No lo sabía! ¡Si lo hubiera sabido, no me habría callado!”.

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