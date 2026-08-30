Ferit secuestra y tortura a Tarik para obligarle a confesar dónde está su hija

Ferit ha decidido tomarse la justicia por su mano. Ha secuestrado a Tarik y lo ha molido a palos para sacarle la verdad a la fuerza. “Sabes que no me voy a cansar, ¿verdad? Hasta que me digas dónde está la niña. Te seguiré pegando sin parar”, le ha advertido fuera de sí.

Pero Tarik, lejos de achantarse, ha preferido buscarle las cosquillas recordándole sus viejos fantasmas: “No has cambiado, Ferit. Entonces tampoco pudiste proteger a los tuyos y sigues sin saber hacerlo”.

Sus palabras han hecho que Ferit perdiera todavía más el control. “Vas a morir. Te voy a matar. Te lo juro, te mataré”- En un último intento por no perder del todo el juicio, le ha ofrecido un trato: “Si me dices la verdad, te perdono y no te hago nada. Habla, ¿dónde está mi hija?”.

Sin embargo, Tarik ha preferido seguir pinchándole donde más le duele, presumiendo de la familia que ha formado: “Tengo a mi niño en casa jugando con sus juguetes. ¿Por qué? Porque es mi hijo y está a salvo. Yo sí soy un buen padre”.

Al ver que jugaba con su dolor y que no pensaba soltar prenda, a Ferit no le ha temblado el pulso para cambiar de estrategia y llevar el castigo a otro nivel. Sabe que Duru sigue sola por ahí y no piensa parar hasta encontrarla, caiga quien caiga.

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