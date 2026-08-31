¿Qué conoces de Carlos Martín? Descubre todo sobre el actor que interpreta a Félix Cifuentes en Sueños de libertad

Félix Cifuentes, el abogado de Antoine Brossard, ha llegado a la colonia interpretado por Carlos Martín. El actor es el encargado de decidir cuál es el destino legal e institucional de la fábrica, que actualmente pende de un hilo.

No es la primera vez que vemos a este actor delante de las cámaras de Antena 3. Los espectadores más fieles de la cadena recordarán su paso por la mítica serie Amar es para siempre, donde participó en más de diez episodios interpretando a Ángel Luís Parrondo, un simpático vendedor de productos ortopédicos que vivió una efímera historia con Rocío.

Su paso por la serie demostró su calidad humana y profesional para las historias de la época, algo que ahora domina a la perfección en Perfumerías de la Reina.

Pero, su trayectoria no termina ahí, Carlos Martín tiene una gran proyección internacional. Ha participado en numerosos largometrajes europeos y cortometrajes, demostrando una versatilidad entre el drama de época y los proyectos cinematográficos más contemporáneos.

Más allá de los sets de rodaje y los focos de la televisión, si hay algo que le representa a la perfección es su amor por el teatro y la palabra escrita. Con una amplia formación en las artes escénicas, el actor ha pisado numerosos escenarios. De hecho, su pasión por contar historias va un paso más allá de la actuación: Carlos Martín es un creador en constante movimiento, involucrado de lleno en la escritura, la poesía y en recitales.

Elegancia, misterio y un gran reto por delante

Esa sensibilidad artística y esa pasión por su trabajo son, precisamente, las herramientas perfectas con las que el actor ha construido a Félix Cifuentes en Sueños de libertad. Un personaje que es pura fachada, que guarda un gran misterio en su intimidad y que puede poner patas arriba el destino de la colonia.

¿Logrará Félix Cifuentes salvar el futuro de la fábrica? Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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