Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Larga trayectoria

¿Qué conoces de Carlos Martín? Descubre todo sobre el actor que interpreta a Félix Cifuentes en Sueños de libertad

El rostro de Carlos Martín llega en Toledo para dar vida al misterioso abogado de Antoine Brossard. Sin embargo, su presencia frente a las cámaras de nuestra casa no es ninguna novedad. ¡Te contamos todo lo que hay detrás de este actor!

¿Qué conoces de Carlos Martín? Descubre todo sobre el actor que interpreta a Félix Cifuentes en Sueños de libertad

Publicidad

Félix Cifuentes, el abogado de Antoine Brossard, ha llegado a la colonia interpretado por Carlos Martín. El actor es el encargado de decidir cuál es el destino legal e institucional de la fábrica, que actualmente pende de un hilo.

No es la primera vez que vemos a este actor delante de las cámaras de Antena 3. Los espectadores más fieles de la cadena recordarán su paso por la mítica serie Amar es para siempre, donde participó en más de diez episodios interpretando a Ángel Luís Parrondo, un simpático vendedor de productos ortopédicos que vivió una efímera historia con Rocío.

Su paso por la serie demostró su calidad humana y profesional para las historias de la época, algo que ahora domina a la perfección en Perfumerías de la Reina.

El abogado de Brossard anuncia la peor de las noticias para el futuro de la fábrica

Pero, su trayectoria no termina ahí, Carlos Martín tiene una gran proyección internacional. Ha participado en numerosos largometrajes europeos y cortometrajes, demostrando una versatilidad entre el drama de época y los proyectos cinematográficos más contemporáneos.

Más allá de los sets de rodaje y los focos de la televisión, si hay algo que le representa a la perfección es su amor por el teatro y la palabra escrita. Con una amplia formación en las artes escénicas, el actor ha pisado numerosos escenarios. De hecho, su pasión por contar historias va un paso más allá de la actuación: Carlos Martín es un creador en constante movimiento, involucrado de lleno en la escritura, la poesía y en recitales.

Elegancia, misterio y un gran reto por delante

Esa sensibilidad artística y esa pasión por su trabajo son, precisamente, las herramientas perfectas con las que el actor ha construido a Félix Cifuentes en Sueños de libertad. Un personaje que es pura fachada, que guarda un gran misterio en su intimidad y que puede poner patas arriba el destino de la colonia.

¿Logrará Félix Cifuentes salvar el futuro de la fábrica? Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

¿Qué conoces de Carlos Martín? Descubre todo sobre el actor que interpreta a Félix Cifuentes en Sueños de libertad

¿Qué conoces de Carlos Martín? Descubre todo sobre el actor que interpreta a Félix Cifuentes en Sueños de libertad

Una llamada del médico desata el pánico entre los Korhan: Halis será operado de urgencia

Una llamada del médico desata el pánico entre los Korhan: Halis será operado de urgencia

“No te dejaré, mi amor”: Seyran encuentra a Ferit y lo salva de morir

“No te dejaré, mi amor”: Seyran encuentra a Ferit y lo salva de morir

Seyran y la policía asaltan la casa de Tarik y rescatan a Duru tras una agónica búsqueda
Capítulo 101

Seyran y la policía asaltan la casa de Tarik y rescatan a Duru tras una agónica búsqueda

“Duru está en casa de Tarik”: Ferit descubre dónde está su hija gracias a Hatice
Capítulo 101

“Duru está en casa de Tarik”: Ferit descubre dónde está su hija gracias a Hatice

¡Aparece Hatice! La niña cuenta qué le ocurrió a Duru durante el secuestro
Capítulo 101

¡Aparece Hatice! La niña cuenta qué le ocurrió a Duru durante el secuestro

Hatice ha aparecido sana y salva. Suna ha acudido corriendo a la mansión para reencontrarse con su hija después de horas de angustia, pero la alegría ha durado muy poco: Duru continúa desaparecida.

Ferit secuestra y tortura a Tarik para obligarle a confesar dónde está su hija
Capítulo 101

Ferit secuestra y tortura a Tarik para obligarle a confesar dónde está su hija

Convencido de que Tarik le está mintiendo en la cara, ha decidido tomarse la justicia por su mano: lo ha secuestrado y lo ha sometido a un calvario para obligarle a hablar.

Tarik y Saffet, en el punto de mira tras la desaparición de Duru y Hatice: “¿Dónde están nuestras hijas?”

Tarik y Saffet, en el punto de mira tras la desaparición de Duru y Hatice: “¿Dónde están nuestras hijas?”

El secreto

El secreto ya tiene fecha de estreno en Antena 3: la nueva serie turca se estrena el 6 de septiembre

Begoña en el capítulo 638 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: El matrimonio de Begoña y Gabriel, en la cuerda floja

Publicidad