Sadakat sorprende a Alya y Cihan juntos en la cama y su reacción lo dice todo

Sadakat ha irrumpido en la habitación y ha descubierto a Alya durmiendo en la misma cama que su hijo. Al despertar, un Cihan debilitado por la fiebre no ha ocultado su sorpresa y su preocupación por la salud de su madre: “¿Qué haces tú aquí? Sufres del corazón, eres paciente de riesgo y no puedes contagiarte”. A pesar de sus intentos por protegerla, Sadakat solo ha tenido ojos para despreciar a su nuera.

Cihan ha intentado calmar las aguas recordándole que está en buenas manos: “Ya tengo aquí a Alya y es médico”. Sin embargo, estas palabras solo han servido para que la matriarca la deteste más. “¿Qué te creías que iba a hacerle? ¿Que iba a envenenarle con suero?”, ha preguntado Alya indignada, a lo que Sadakat ha respondido con mucha crueldad: “Suficiente veneno tiene ya estando casado contigo”.

El enfrentamiento ha subido de tono cuando Sadakat se ha percatado del colgante de Alya. Al enterarse de que Cihan se lo ha regalado por su cumpleaños, la jefa de los Albora no ha dudado en humillarla de nuevo: “Pues no te queda bien”.

Harto de tantos malos rollos, Cihan ha obligado a su madre a salir de la zona de peligro, dejando claro que la guerra entre las dos mujeres de su vida está lejos de terminar.