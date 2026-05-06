En tierra lejana | 5 de mayo
“Él está con otra”: Mine deja caer la verdad sobre Cihan delante de Alya
Mine, con una sonrisa en los labios, ha empezado a tirar de la lengua a la doctora sobre su matrimonio con Cihan, mientras oculta un secreto que podría destruir su matrimonio.
Alya necesitaba aire fresco y lo ha buscado en casa de Mine. Entre confidencias, la doctora ha confesado que, aunque la tiranía de Sadakat es insoportable, se siente afortunada por tener a Cihan a su lado: “No es un troglodita, conmigo siempre ha sido bueno y comprensivo”, ha admitido, defendiendo a su marido.
Pero Mine no ha invitado a Alya solo por cortesía. Con una curiosidad casi enfermiza, ha presionado a la doctora sobre su extraño matrimonio: “Admiro tu coraje por casarte con el hermano de tu marido... es increíble que una mujer tan culta acepte algo así”. Alya, firme en sus principios, le ha recordado que todo lo que hace es por el bien de su hijo, sin saber que Mine conoce mucho más de lo que aparenta.
El momento de máxima tensión ha llegado cuando han hablado de amor. Mine ha confesado estar "loca" por un hombre prohibido, alguien "gamberro y problemático" con quien no puede estar porque ya tiene otra mujer y un hijo. “No soy una rompehogares, así que me toca esperar”, ha dicho.
¿Se imagina ya Alya que ese hombre del que habla Mine es su marido? Está claro que la directora del hospital no para de dejarle pistas para que descubra la verdad.
