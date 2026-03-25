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En tierra lejana | 24 de marzo

“¡Eres un maldito traficante!”: Alya admite ante Cihan que lo ha delatado a la policía

Tras descubrir que su marido es un traficante de tabaco ilegal, la doctora no se ha callado y le ha soltado la verdad a la cara: ha llamado a los gendarmes para que intercepten su cargamento. ¡Cihan no se lo puede creer!

“¡Eres un maldito traficante!”: Alya admite ante Cihan que lo ha delatado a la policía

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La verdad ha salido a la luz de la peor manera posible en la habitación de los Albora. Cihan, tras el soplo de su madre, no ha tardado en acorralar a Alya para averiguar si ella había escuchado su conversación sobre el envío de tabaco ilegal.

El líder del clan cambió la ruta del contrabando a última hora por miedo a los controles, pero lo que no imaginaba era que el peligro lo tenía mucho más cerca de lo que pensaba. Alya, lejos de quedarse callada, le ha dicho a la cara la verdad. "¡Oí que eres un maldito traficante!", le ha gritado.

La tensión ha subido más cuando Cihan ha empezado a sospechar lo peor y la ha acorralado contra la pared. "¿Nos has delatado?", le ha preguntado fuera de sí, mientras Alya le pedía que no se acercara más. Y entonces ha llegado la confesión: "¡Pues sí! Te he denunciado a la gendarmería". Ha sido ella quien ha dado el aviso para que las autoridades intercepten el cargamento ilegal.

Ahora Cihan se ha quedado contra las cuerdas por culpa de la decisión de su esposa. Lo que empieza como un matrimonio impuesto se acaba de convertir en una guerra, con Alya decidida a no convertirse en cómplice de los negocios del clan. ¿Qué hará ahora Cihan: se callará lo que sabe o gritará a todos que Alya es la culpable de lo ocurrido? Lo descubriremos en el próximo capítulo.

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