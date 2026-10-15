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En tierra lejana

Ozan Akbaba lo vuelve a hacer: su interpretación de una canción vuelve a emocionar a los fans

Ozan Akbaba ha vuelto a demostrar su faceta musical en En tierra lejana. El actor que da vida a Cihan ha interpretado la canción favorita de Kaya.

Ozan Akbaba lo vuelve a hacer: su interpretación de una canción vuelve a emocionar a los fans

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El actor que interpreta a Cihan Albora ha vuelto a regalarnos una preciosa canción y esta vez lo ha hecho para Kaya, que atraviesa un momento muy complicado después de haber perdido la visión.

Cihan ha querido animar a su hermano y ha comenzado a cantar Çek Tetiği, una canción compuesta por Sezen Aksu y que Ozan Akbaba interpreta dentro de la ficción. No es la primera vez que el actor demuestra sus dotes como cantante en la serie. Ya lo hizo durante la boda de Zeynep y ahora vuelve a hacerlo en un momento mucho más íntimo.

La elección de la canción tampoco es casual. Çek Tetiği habla de heridas, destino y dolor, con unos versos que conectan con muchas de las emociones que Cihan ha vivido durante su historia con Alya.

Cihan y Alya han tenido que enfrentarse a separaciones, sacrificios y decisiones difíciles antes de poder estar juntos, por lo que la interpretación adquiere un significado especial dentro de la historia.

Pero en esta ocasión Cihan no canta por Alya. Lo hace por Kaya, su hermano, que necesita recuperar fuerzas después de la tragedia que ha sufrido. Ozan Akbaba vuelve así a regalar una de esas escenas musicales que permiten ver a Cihan desde un lado diferente.

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