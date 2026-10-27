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Capítulo 677

Marta, en shock tras enterarse de que Fina se está planteando marcharse a Argentina con Bianca

En una reunión con Claudia, la joven le cuenta que Fina está pensando en irse con Bianca, lo que deja a Marta destrozada. ¡Aunque finge que ya lo sabía!

Marta

Marta, en shock tras enterarse de que Fina se está planteando marcharse a Argentina con Bianca

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Claudia le ha contado a Marta, que, Bianca le ha ofrecido a Fina marcharse con ella a Argentina, y ahora se lo está pensando.

Marta, al oírlo, se queda en shock totalmente, pero decide mantener la compostura delante de Claudia.

La realidad es que Fina y ella ya no están juntas, y se están ciñendo a mezclarse solo en lo profesional, para hacer un poco menos duros sus caras a caras tras la ruptura.

Pero a Marta se le ha partido un poco el corazón al enterarse de que Fina se está planteando marcharse...

Una cosa es no estar juntas y otra no tenerla cerca.

¿Qué va a pasar? ¿Hará algo Marta para impedir que se vaya?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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