Marta, en shock tras enterarse de que Fina se está planteando marcharse a Argentina con Bianca

Claudia le ha contado a Marta, que, Bianca le ha ofrecido a Fina marcharse con ella a Argentina, y ahora se lo está pensando.

Marta, al oírlo, se queda en shock totalmente, pero decide mantener la compostura delante de Claudia.

La realidad es que Fina y ella ya no están juntas, y se están ciñendo a mezclarse solo en lo profesional, para hacer un poco menos duros sus caras a caras tras la ruptura.

Pero a Marta se le ha partido un poco el corazón al enterarse de que Fina se está planteando marcharse...

Una cosa es no estar juntas y otra no tenerla cerca.

¿Qué va a pasar? ¿Hará algo Marta para impedir que se vaya?