Boran logra ponerse en pie y salir de la habitación, pero su estado le juega una mala pasada

Boran ha salido de la cama y ha comenzado a caminar, todavía débil y desorientado. Al llegar a uno de los patios de la mansión, no ha conseguido mantenerse en pie y ha caído al suelo.

Cihan Deniz estaba jugando con Pakize cuando ha visto lo ocurrido desde arriba. El pequeño ha presenciado cómo un hombre se desplomaba sin imaginar que se trataba de su padre.

Le han dicho que era un trabajador que se había desmayado, así que Cihan Deniz sigue sin saber que el hombre al que acaba de ver en el suelo es Boran.