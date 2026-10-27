Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 26 de octubre

Boran logra ponerse en pie y salir de la habitación, pero su estado le juega una mala pasada

Boran ha conseguido ponerse en pie y caminar por primera vez desde que despertó del coma. Todavía aturdido, ha salido de la habitación y ha llegado hasta uno de los patios de la mansión Albora, pero no ha tardado en desplomarse.

Boran logra ponerse en pie y salir de la habitación, pero su estado le juega una mala pasada

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Boran ha salido de la cama y ha comenzado a caminar, todavía débil y desorientado. Al llegar a uno de los patios de la mansión, no ha conseguido mantenerse en pie y ha caído al suelo.

Cihan Deniz estaba jugando con Pakize cuando ha visto lo ocurrido desde arriba. El pequeño ha presenciado cómo un hombre se desplomaba sin imaginar que se trataba de su padre.

Le han dicho que era un trabajador que se había desmayado, así que Cihan Deniz sigue sin saber que el hombre al que acaba de ver en el suelo es Boran.

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Boran logra ponerse en pie y salir de la habitación, pero su estado le juega una mala pasada

Boran logra ponerse en pie y salir de la habitación, pero su estado le juega una mala pasada

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

“Ojalá fueras la primera a la que pudiera ver”: la confesión de Kaya que Zerrin no puede corresponder

“Ojalá fueras la primera a la que pudiera ver”: la confesión de Kaya que Zerrin no puede corresponder

Cihan acorrala a Ecmel tras el disparo de Sahin
En tierra lejana | 26 de octubre

Cihan acorrala a Ecmel tras el disparo de Sahin: “Te haré pagar por absolutamente todo”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, dispuesta a todo para impedir que Julia vuelva a casa
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, dispuesta a todo para impedir que Julia vuelva a casa

Capítulo 676 de Sueños de libertad, 26 de octubre: la encerrona de Nieves a Josema para que su amigo encuentre el amor
Resumen

Capítulo 676 de Sueños de libertad, 26 de octubre: la encerrona de Nieves a Josema para que su amigo encuentre el amor

La enfermera quiere emparejar al arquitecto con una amiga suya.

Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”
Capítulo 674

Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”

El joven Merino mantiene una tensa conversación con el director de la empresa.

“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él

“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él

¡Sin palabras! Salva descubre que a su padre le han dado una paliza y que le han robado todo el dinero de la casa

¡Sin palabras! Salva descubre que a su padre le han dado una paliza y que le han robado todo el dinero de la casa

Gabriel pide perdón a Julia e intenta que su hija vuelva a casa, ¿qué decisión tomará ella?

Gabriel pide perdón a Julia e intenta que su hija vuelva a casa, ¿qué decisión tomará ella?

Publicidad