Capítulo 677
Julia acepta volver a casa, pero Begoña amenaza a Gabriel: la niña debe estar al margen de las peleas con los De la Reina
Gabriel le ha pedido perdón a su hija, y ha conseguido que vuelva a casa, pero antes, Begoña le advierte: la niña debe quedarse fuera de su guerra familiar.
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Julia ha aceptado volver a casa con sus padres tras el perdón de Gabriel.
Cuando la niña se lo ha comunicado a sus abuelos, Damián y Digna, han llamado a Begoña para informarle y que sea ella quien vaya a buscarla a la salida del colegio.
Begoña se lo ha anunciado a Gabriel, quien se ha puesto muy contento. Para él es como sumarse un tanto con los De la Reina.
Begoña está cansada de que Gabriel meta a Julia en sus guerrillas contra Damián y los De la Reina; y le ha exigido que deje a la niña al margen de todo.
Él, como siempre, no ha cedido a la primera, y se ha mostrado autoritario con Begoña: Julia es su hija y quiere demostrar que es su padre.
¿En qué quedará todo esto?
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