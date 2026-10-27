Julia acepta volver a casa, pero Begoña amenaza a Gabriel: la niña debe estar al margen de las peleas con los De la Reina

Julia ha aceptado volver a casa con sus padres tras el perdón de Gabriel.

Cuando la niña se lo ha comunicado a sus abuelos, Damián y Digna, han llamado a Begoña para informarle y que sea ella quien vaya a buscarla a la salida del colegio.

Begoña se lo ha anunciado a Gabriel, quien se ha puesto muy contento. Para él es como sumarse un tanto con los De la Reina.

Begoña está cansada de que Gabriel meta a Julia en sus guerrillas contra Damián y los De la Reina; y le ha exigido que deje a la niña al margen de todo.

Él, como siempre, no ha cedido a la primera, y se ha mostrado autoritario con Begoña: Julia es su hija y quiere demostrar que es su padre.

¿En qué quedará todo esto?