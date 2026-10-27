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Capítulo 677

Paula, tras ser descubierta, reconoce a Claudia que está con Tasio: “Tenía miedo de contaros la verdad”

Claudia ha pillado de nuevo a Paula con Tasio, y esta vez sí se lo ha reconocido… ¡Ha vuelto a defraudar a sus amigas!

Paula

Paula, tras ser descubierta, reconoce a Claudia que está con Tasio: “Tenía miedo de contaros la verdad”

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Claudia y Valentina llevaban semanas sospechando que Paula estaba con alguien... Ella primero aseguró que era Salva, pero no les terminó de convencer su respuesta.

Ahora, han descubierto que la persona con la que se ve por las noches en la cantina es Tasio. ¡Ha recaído!

Claudia está muy decepcionada con Paula. Lo cierto es que empezaron con muy mal pie pero ya habían conseguido entenderse, y para ella, Paula era su amiga.

Además, su traición es doble para Claudia: Tasio sigue siendo el marido de su mejor amiga Carmen, y, Paula lleva semanas mientiéndolas. Tanto ella como Valentina se lo habían preguntado muchas veces. ¡Y las mitió! Dijo que se veía con Salva, cuando realmente era Tasio.

Paula, acorralada, no ha tenido más remedio que confesarlo, y le ha pedido perdón de antemano: tenía miedo de contarles la verdad.

"Estoy enamorada de Tasio": ha declarado ella entre lágrimas.

La joven ha intentado pedirle perdón a Claudia, pero está muy dolida: le ha mentido y la ha pillado.

¿En qué quedará todo esto?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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