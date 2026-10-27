Cihan no puede celebrar su aniversario con Alya y acaba pagando su frustración con su hijo

Cihan Deniz ha querido compartir con su padre un recuerdo especial: el vídeo de la boda de Alya y Cihan. Mientras lo veían, el niño ha comentado lo guapa que estaba su madre y ha tenido una idea para su padre: “Tienes que comprarle un anillo con un diamante”.

El empresario ha intentado dejar la conversación para más tarde, pero su hijo ha seguido insistiendo. El pequeño no entendía por qué su padre no quería hablar del tema y le ha pedido varias veces que lo escuchara. Finalmente, Cihan ha perdido la paciencia y le ha levantado la voz.

Al darse cuenta de que había pagado su frustración con él, el jefe del clan ha ido detrás para disculparse. “Sé que lo has dicho desde el corazón. Has dicho la cosa más bonita del mundo”, le ha explicado antes de reconocer su error. “No pretendía levantarte la voz. Perdóname”.

Cihan Deniz le ha insistido en que no había dicho nada malo, y su padre le ha dado la razón. El pequeño solo quería hablar con él y proponerle un detalle para Alya, sin saber hasta qué punto le duele a Cihan no poder celebrar su aniversario con ella.