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Capítulo 552 de Sueños de libertad; 4 de mayo: El matrimonio de Tasio y Carmen, en la cuerda floja

Carmen, desconfía cada vez más de su marido y decide dejar de dormir con él.

Capítulo 552 de Sueños de libertad; 4 de mayo: El matrimonio de Tasio y Carmen, en la cuerda floja

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Pablo ha pedido ayuda a Mabel para sorprender a su madre con una romántica cena, ¡que casi ha terminado en un beso! Y es que Nieves, ha decidido apartarse en el último suspiro.

Además, Miguel le ha contado a Claudia que Salva y Mabel ha roto, lo que ha dejado sin palabras a la joven. ¿Se habrá alegrado de esta noticia?

Mientras tanto, Carmen y Tasio han vuelto a protagonizar una fuerte discusión que ha terminado con la marcha de la sevillana al cuarto de invitados. Y es que, Tasio ha vuelto a acercarse a Paula cuando se la ha encontrado en el saló familiar.

En otro orden de cosas, Beatriz y Gabriel han rememorado su romántico pasado en México… ¡y han estado a punto de besarse! ¿Estará la niñera más cerca de lograr su objetivo?

Además, Cloe también ha tratado de besar a Marta cuando intentaba animarla a que escribiera a Fina al apartado de correos que recibió, ¡pero la hija de Damián se ha apartado!

Finalmente, Rodrigo ha vuelto a sembrar el caos en la colonia cuando ha tratado de forzar a Valentina a irse con él. Afortunadamente, Cloe ha llegado a tiempo para salvarla,protagonizando una valiente lucha contra el militar.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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Capítulo 552 de Sueños de libertad; 4 de mayo: El matrimonio de Tasio y Carmen, en la cuerda floja

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