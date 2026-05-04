Capítulo 552 de Sueños de libertad; 4 de mayo: El matrimonio de Tasio y Carmen, en la cuerda floja

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Pablo ha pedido ayuda a Mabel para sorprender a su madre con una romántica cena, ¡que casi ha terminado en un beso! Y es que Nieves, ha decidido apartarse en el último suspiro.

Además, Miguel le ha contado a Claudia que Salva y Mabel ha roto, lo que ha dejado sin palabras a la joven. ¿Se habrá alegrado de esta noticia?

Mientras tanto, Carmen y Tasio han vuelto a protagonizar una fuerte discusión que ha terminado con la marcha de la sevillana al cuarto de invitados. Y es que, Tasio ha vuelto a acercarse a Paula cuando se la ha encontrado en el saló familiar.

En otro orden de cosas, Beatriz y Gabriel han rememorado su romántico pasado en México… ¡y han estado a punto de besarse! ¿Estará la niñera más cerca de lograr su objetivo?

Además, Cloe también ha tratado de besar a Marta cuando intentaba animarla a que escribiera a Fina al apartado de correos que recibió, ¡pero la hija de Damián se ha apartado!

Finalmente, Rodrigo ha vuelto a sembrar el caos en la colonia cuando ha tratado de forzar a Valentina a irse con él. Afortunadamente, Cloe ha llegado a tiempo para salvarla,protagonizando una valiente lucha contra el militar.

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