Kaya regresa a casa y acusa a Sadakat de arruinar su vida: “Tú eres la culpable de todo”

“No hagas como que no lo sabes”, le ha soltado Kaya a una Sadakat que intentaba recibirlo como al "niño de sus ojos". Pero él ya no es el mismo. Está convencido de que los Nalhanoglu solo buscan venganza por el odio que su madre le tiene a Ecmel: “Están haciendo esto por tu culpa, mamá. Tú empezaste esta guerra”.

El palacio de los Albora ha temblado con los gritos de un hijo que se siente utilizado como moneda de cambio en una guerra que él no eligió. Cihan ha intentado poner orden, pero Kaya ha saltado también contra su hermano: “¿Por qué la defiendes? ¿Por qué mamá hace esto?”.

Ni siquiera los consejos de Nare, que le pedía que se callara y pusiera fin al sufrimiento, han servido de nada. Kaya ha dejado claro que él no es como ella y que no piensa agachar la cabeza: “Yo no soy tú, Nare. Y a ti no te entiendo”.

La familia Albora está más fracturada que nunca. Mientras Sadakat intenta convencerle de que Zerrin nunca le quiso y que solo se ríe de él, Kaya prefiere culpar a su madre. ¿Cómo acabará todo esto? Parece que el joven no está dispuesto a rendirse.