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En tierra lejana | 20 de abril

Cihan admite haber ordenado el ataque contra Ecmel para salvar a Kaya

El líder del clan Albora ha irrumpido en la habitación del hospital para plantar cara a la familia de Sahin.

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Cihan admite haber ordenado el ataque contra Ecmel para salvar a Kaya

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La paz ha saltado por los aires en el hospital de Mardin. Cihan no ha querido esconderse y ha ido a la habitación donde Ecmel se está recuperando del apuñalamiento que sufrió en las duchas de la cárcel.

Al verlo entrar, Sahin ha estallado, acusándolo de ser un canalla y un asesino. “¿De verdad fuiste tú, Cihan? Mandaste apuñalar a mi padre”, le ha gritado fuera de sí. Lejos de negarlo, Cihan ha mantenido la sangre fría y ha dicho una verdad que ha dejado a todos mudos: “Si hay algún traidor, ese es tu padre. Intentó matar a Kaya y yo solo le paré los pies”.

El jefe de los Albora ha recordado a los presentes que Ecmel no es una víctima, sino un hombre que pretendía sacar a su sobrino de la cárcel en un ataúd. La tensión ha llegado al límite cuando Sahinse ha abalanzado sobre Cihan, teniendo que ser frenado por todos, incluida Alya, que ha entrado en la habitación justo en el momento más crítico.

Sahin, cegado por la ira, no acepta que su padre sea un criminal, pero Cihan ha cerrado la discusión demostrando quién manda en Mardin: “Si lo quisiera muerto, lo estaría”. Tras admitir que dio la orden para proteger a Kaya, Cihan ha abandonado el hospital dejando claro que no piensa permitir que nadie, ni siquiera de su propia sangre, toque a su familia.

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