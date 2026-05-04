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Alya se queda paralizada en el aeropuerto y pierde su oportunidad: esta noche, capitulazo imperdible

Lo tenía todo planeado. El aeropuerto, los pasaportes y una vida nueva lejos del peligro. Pero en el último segundo, frente al control de seguridad, el destino le juega una mala pasada a Alya. ¿Es miedo o es que el vínculo con los Albora es imposible de romper?

Alya se queda paralizada en el aeropuerto y pierde su oportunidad: esta noche, capitulazo imperdible

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Alya está a un solo paso de la libertad. Con el corazón a mil, se planta frente al control de seguridad, lista para dejar atrás la guerra de clanes. Pero el grito de su hijo lo cambia todo: “¡Tío!”.

El pequeño, al ver a Cihan en el aeropuerto, corre a refugiarse en sus brazos con una alegría que deja a Alya completamente paralizada.

Mientras los agentes le preguntan si va a pasar, Cihan se mantiene al margen, en silencio. Sabe perfectamente que su esposa intenta escapar. Pero el niño, ajeno a todo, solo piensa en la boda de Zeynep: “Lo pasamos genial, ¿verdad?”.

Alya no puede reaccionar. Con el alma rota y llena de dudas, se queda inmóvil y termina regresando a la mansión. Tuvo la oportunidad de desaparecer para siempre. Estaba a un paso. ¿Por qué no lo hizo? ¿Es miedo a Cihan o algo más difícil de romper?

El regreso a la mansión Albora no será fácil. Cihan no olvida y Alya sabe que ahora, más que nunca, está bajo su mirada.

Esta noche, capitulazo imperdible. A las 23:00 en Antena 3, también en atresplayer.

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