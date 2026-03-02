Antena3
Demir Baybars visita a Alya para ponerla en contra de Cihan: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

La guerra entre los Albora y los Baybars se traslada a las celdas. Demir aparece por sorpresa ante una Alya hundida para jugar sus cartas de la forma más retorcida.

Visita

Demir Baybars visita a Alya.

Con palabras dulces y una falsa humildad, el gran enemigo de Cihan intenta convencer a la joven de que él es su único aliado en este infierno. "He venido a pedirte perdón", le dice, pero Alya no se fía de sus intenciones.

Demir intenta ganarse su confianza asegurando que ambos están en el mismo bando y que tienen un enemigo común: Cihan. A pesar de que Alya lo acusa de ir de ángel cuando en realidad es un demonio, él no se inmuta y le dice: "Ningún ángel sobrevive sin su demonio; si matas al que llevas dentro, quedarás indefensa".

Antes de marcharse, Demir le da el golpe de gracia para que deje de confiar en los Albora: le asegura que Cihan no piensa retirar la denuncia bajo ningún concepto. "Conoce a tu enemigo", le advierte, dejando claro que para él, Cihan es el único culpable de su encierro.

Demir se despide ofreciéndole su ayuda y dejándola sola con una duda que la carcome. ¿Es Demir su salvador o simplemente quiere usarla para terminar de hundir a Cihan? Esta noche, a las 23 horas, nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. ¡Disponible también en atresplayer!

Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

