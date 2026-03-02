El abuelo de Diyar estalla por el pasado de Ferit: "¡No permitiré que lo quieras!"

Sin rodeos y con una violencia que nos ha dejado a todos helados, el anciano no ha tardado ni un parpadeo en perder los papeles: nada más ver a su nieta, le ha cruzado la cara de un bofetón tan seco y fuerte que ha dejado a Diyar temblando en el suelo.

El motivo es el noviazgo de la joven con Ferit. Para Ilias, permitir que Ferit, tras un fuerte episodio de su pasado con el alcohol, entre en su casa no es un error, es una mancha al honor de la familia que piensa borrar a cualquier precio.

Mientras Diyar, entre lágrimas y súplicas, ha intentado defender su amor jurando que él ha cambiado y que había dejado de beber, Ilias ha explotado. El abuelo le ha recordado a su nieta que su propia hija, la madre de Diyar, murió años atrás por culpa de un borracho, y le ha dejado claro que no está dispuesto a pasar por ese calvario de nuevo. "No quiero enterrar a nadie más", le ha gritado fuera de sí.

Ante la negativa de la joven a renunciar a Ferit, Ilias ha ordenado cerrar la casa en Samsun para instalarse allí y controlarla las 24 horas del día. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Ilias para evitar que Diyar siga su camino? ¿Se rendirá Diyar o buscará la forma de escapar de su abuelo antes de que sea demasiado tarde?