En tierra lejana

Kuzey Gezer ya ha ganado dos premios como Cihan Deniz… ¡con solo 7 años!: “Es un reflejo de su corazón puro”

El pequeño actor ha sido galardonado con un premio a mejor actor infantil del año y con un placa por su papel en la nueva ficción turca de Antena 3.

Cihan Deniz

Julián López
Publicado:

Que En tierra lejana es un éxito en Turquía no es ninguna sorpresa. La ficción ha arrasado tanto en su país y se ha convertido en un fenómeno internacional que los premios no se han hecho esperar.

Entre la cantidad de personajes que dan vida a En tierra lejana, hay uno que nos ha conquistado el corazón. El pequeño Cihan Deniz, el hijo de Alya, se roba la escena cada vez que aparece en pantalla.

Si eres fan de las ficciones turcas, este pequeño actor te sonará, pues Kuzey Gezer interpretó a Halit Can Argun en Pecado Original, un papel con el que fue nominado dos veces a ‘Mejor actor infantil’ en los Premios Mariposa de Oro.

Pero ha sido con En tierra lejana, el segundo proyecto en el que trabaja este pequeño pero gran actor, que su capacidad de interpretación ha sido galardonada. Porque Kuzey Gezer, ahí donde le ves con siete años de edad, ya acumula dos premios por su papel de Cihan Deniz.

Su primer galardón llegó en los Golden 61 Awards, ganando el premio a mejor actor infantil del año por su papel de Cihan Deniz en En tierra lejana. Ahora, Kuzey Gezer ha recibido otro premio, fruto de su esfuerzo, paciencia y corazón, y que refleja sus “sueños, perseverancia y corazón puro”.

Estos premios son la confirmación de que estamos ante una joven promesa de la ficción turca. Con Pecado Original se presentó al mundo, pero con En tierra lejana ha llegado la confirmación de lo que es: ¡una estrella!

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

Kuzey Gezer ya ha ganado dos premios como Cihan Deniz… ¡con solo 7 años!: "Es un reflejo de su corazón puro"

