Javier Lara interpreta a Álvaro, el amante de Beatriz en Sueños de libertad

Álvaro es un personaje peculiar, dedicado al hurto menor y a la estafa. El nuevo integrante llegará de la mano de Beatriz, quien está decidida a chantajear a Gabriel, el que fuese su marido en el pasado.

La pareja arrastra un secreto a sus espaldas, pero harán todo lo posible para que no sea desvelado y huir lo antes posible con el mayor botín disponible. Beatriz está chantajeando a Gabriel por dinero a cambio de no hundirle la vida y desvelar su matrimonio. El patriarca tiene intenciones de rehacer su vida junto a Begoña y a su hijo Juanito.

El novio de Beatriz es un ladrón que busca estafar a la familia De la Reina a través de su novia. Una vez logre obtener su objetivo tratará de desaparecer. La situación es complicada para ambos, ya que un percance tras un intento de robo en la casa que trabajaban anteriormente, acabó con un muerto, un hecho que les puede pasar factura en su intento de estafa. Su baza está en el desconocimiento por parte de todos los integrantes de la colonia.

El boca a boca les puede causar estragos a la pareja de estafadores formada por Beatriz y Álvaro, ¿lograrán salirse con la suya?

Beatriz y Álvaro en el capítulo 510 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Javier Lara es una de las recientes incorporaciones en la nueva temporada de Sueños de libertad. El actor de origen andaluz llega para interpretar a Álvaro, dispuesto a revolucionar la serie más vista de la televisión.

El artista tiene una larga carrera en todas las disciplinas de la interpretación. En cine y en teatro ha realizado importantes papeles, siendo éste último uno de los campos donde más ha trabajado. A pesar de estar muy cómodo sobre las tablas, Javier Lara también cosecha muchos trabajos en la pequeña pantalla, en concreto en varias series de Antena 3

Sus proyectos en Antena 3

Javier Lara formó parte del reparto de VIS a VIS, una serie de televisión ambientada en una cárcel de mujeres en las que el crimen era la base de la trama en la que el actor interpretó a Bruno, el psicólogo de Cruz del Norte y miembro de la Junta de Evaluación de la cárcel.

Además, Javier Lara también ha formado parte del elenco de de Pulsaciones, dirigida y creada por Emilio Aragón. La serie trata sobre un extraño caso de investigación de un cirujano que le salva la vida a un periodista de investigación y decide indagar sobre el extraño caso.

La llegada de Javier Lara a Sueños de libertad va a ser un nuevo torbellino que sacuda a la familia De la Reina.