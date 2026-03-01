Antena3
Miquel Fernández: el actor camaleónico que ganó Tu cara me suena se luce en Perdiendo el juicio

Miquel Fernández vuelve a demostrar su versatilidad en Perdiendo el juicio tras conquistar al público en Tu cara me suena y en otros proyectos de la cadena.

Miquel Fernández da vida a César, uno de los personajes clave de Perdiendo el juicio, una figura marcada por el éxito profesional y las heridas personales. En la ficción, su personaje es presentado como un abogado de prestigio, “un tipo muy triunfador” cuya carrera está construida desde el esfuerzo, según explica el propio actor, quien subraya que “nadie le ha regalado nada” y que no es “un hijo de papá”.

Su relación con Amanda, la protagonista, forma parte del eje emocional de la serie, mostrando cómo su matrimonio perfecto se quiebra tras el estallido del TOC de ella, un punto de inflexión que redefine a ambos y que impulsa muchas de las tensiones de la trama.

El público de Atresmedia recuerda con especial cariño a Miquel Fernández por su paso por Tu cara me suena, donde se convirtió en uno de los concursantes más aplaudidos de la sexta edición.

Su trayectoria en el programa estuvo marcada por imitaciones impecables y un dominio escénico que sorprendió semana tras semana, hasta proclamarse ganador de la edición tras una emotiva actuación interpretando 'El patio' de Pablo López. Su capacidad vocal, su entrega artística y su habilidad para transformarse en grandes figuras musicales revelaron una faceta del actor que conquistó al público y al jurado.

La desgarradora actuación de Miquel Fernández con 'El patio' de Pablo López en la gran final de 'Tu cara me suena'

A lo largo de los años, Miquel Fernández se ha consolidado como una presencia habitual en producciones de Atresmedia, participando en series como El Nudo, Fariña o Mar de plástico, destacadas dentro del catálogo de ficción del grupo. Su versatilidad y su constante presencia en proyectos de la casa han reforzado su imagen como una de las caras más reconocibles y polifacéticas del universo Atresmedia, algo que vuelve a demostrar en Perdiendo el juicio, donde aporta solidez dramática y un personaje con múltiples aristas.

