Capítulo 76

“Traicionar tu talento es un pecado”: Ferit empuja a Seyran a volver al diseño y Sinan los ve

Entre risas, piques y miradas que lo dicen todo, la complicidad de la expareja ha vuelto a brillar... pero lo que no saben es que estaban Sinan y su hermana lo han visto todo.

Seyran

Ferit Korhan no se rinde nunca y lo ha vuelto a demostrar. Se ha plantado en la puerta de Seyran para darle una noticia que podría cambiarle la vida: ¡sus diseños han arrasado! Los inversores están locos por trabajar con ella y Ferit, con ese orgullo que no le cabe en el pecho, ha ido corriendo a decírselo: "He dicho que esos dibujos los hizo mi exesposa y lo he dicho con orgullo".

Seyran, muerta de miedo por si alguien los veía, intentaba echarlo una y otra vez, pero la química entre ellos es imposible de ocultar. Entre risas y pullitas, con Ferit recordándole que él siempre será el diseñador número uno, el ambiente se ha caldeado. Ferit le ha propuesto trabajar desde casa para no tener que pisar la mansión Korhan. "Es un pecado traicionar tu talento", le ha insistido.

Pero mientras ellos revivían su conexión, el peligro acechaba. ¡Sinan y su hermana lo han visto todo! Escondidos, han sido testigos de la complicidad, las sonrisas y la cercanía de la expareja. Sinan, con la cara desencajada, no podía creer lo que estaba viendo: su ya esposa tonteando en la puerta con su exmarido.

Seyran ha dicho que "jamás" aceptará, que no quiere volver a ese "infierno", pero la semilla ya está plantada. Lo que está claro es que la visita de Ferit le va a salir muy cara. ¡Se viene una tormenta de las gordas!

“Me estás agarrando tú”: el sueño de Seyran que delata que sigue atada a Ferit

