Ginés García Millán da vida a Julio Varela en Entre tierras: "Es un hombre hecho a sí mismo, ambicioso”

La llegada de Julio Varela marca el gran conflicto de la nueva temporada de Entre tierras. Ginés García Millán se pone en la piel de este terrateniente ambicioso que aterriza en el pueblo con la intención de hacerse con las tierras de los Cervantes, pero cuyo carácter va mucho más allá del típico villano: “Es un terrateniente, un hombre hecho a sí mismo, ambicioso, pero lo más interesante del personaje es que tiene un conflicto, un trauma familiar, el amor de su mujer, y eso ha pesado mucho en la familia y en la educación de sus hijos”, explica el actor.

Julio Varela no es un personaje plano. Según Ginés García Millán, su complejidad es una de las claves de esta temporada: “No es un personaje de una pieza, arrastra un dolor, hay algo por dentro que se rompió”.

Ese pasado marcará su manera de actuar, su ambición y también su forma de relacionarse con los demás. El actor defiende que parte del atractivo del personaje reside en lo que no se muestra de forma evidente: “Es bueno que los lados más oscuros no se muestren demasiado y que el espectador lo vaya descubriendo”.

Un choque frontal con María

La relación entre Julio Varela y María estará marcada por la rivalidad desde el primer momento: “Es alguien que llega a tu pueblo y quiere quedarse con todo... es un choque tremendo", asegura. Además nos explica que: "Son dos maneras muy distintas de ver la vida”, señala el actor.

En el ámbito familiar, Julio también arrastra heridas. El trauma del pasado ha dejado huella en sus hijos, aunque nos adelanta que: “A cada uno le afectó de una manera”.

