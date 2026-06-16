Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 16 de junio

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

Convencida de que Cihan está mostrando debilidad ante sus enemigos, Sadakat ha perdido por completo los papeles en un durísimo cara a cara que ha puesto la estabilidad de los Albora patas arriba.

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Al llegar a la mansión, Cihan se ha encontrado de frente con su madre. La decisión de darle parte de las tierras a Sahin ha llevado a una bronca monumental y Sadakat no ha tardado en cargar contra su hijo delante de todos. Convencida de que ha cometido un error irreparable, la matriarca le ha reprochado que le entregue a su primo parte del legado familiar: "¿Cómo has podido tomar una decisión así sin consultarme?".

Fuera de sí, Sadakat le ha recordado el sacrificio de generaciones enteras para conservar el poder de los Albora y le ha echado en cara su conducta. "Los líderes de esta familia derramaron sangre por esas tierras", le ha reprochado. Para ella, lo ocurrido es una señal de debilidad que puede tener graves consecuencias.

Cihan ha intentado calmarla y le ha explicado que esas tierras eran legítimamente de Sahin y que devolverlas no cambia nada dentro del clan. "Solo les he dado lo que les pertenece", ha defendido. Sin embargo, Sadakat se ha negado a escuchar cualquier explicación y ha insistido en que todos acabarán viendo esa decisión como una derrota. "Todos recordarán tu debilidad", le ha advertido.

Sadakat ha terminado sufriendo un fuerte mareo mientras seguía repitiendo que Cihan estaba cometiendo un grave error. ¿Qué pasará ahora?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

"Conmigo no vas a jugar": Kaya rompe con Zerrin delante de Demir y tira el anillo al suelo

"Conmigo no vas a jugar": Kaya rompe con Zerrin delante de Demir y tira el anillo al suelo

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

Alya pierde la paciencia con Ugur y le deja claro que no piensa darle explicaciones de su vida privada

Alya pierde la paciencia con Ugur y le deja claro que no piensa darle explicaciones de su vida privada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una drástica decisión para salvar la perfumería

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián toma una drástica decisión para salvar la perfumera

Capítulo 583 de Sueños de libertad; 16 de junio: Damián apoya a Marta y decide no vender la casa de los Montes
Resumen

Capítulo 583 de Sueños de libertad; 16 de junio: Damián apoya a Marta y decide no vender la casa de los Montes

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”
Capítulo 583

Beatriz decide seguir ocultando la verdad a Begoña tras la repentina confesión de Gabriel: “Eres la mujer a la que quiero”

Begoña reconoce a Luz que aún está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”
Capítulo 583

Begoña reconoce a Luz que todavía está enamorada de Andrés: “Nunca he dejado de quererlo”

La joven no ha podido ocultarle a su amiga el amor que aún siente por el hijo de Damián.

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”
Capítulo 583

Nieves recibe la visita sorpresa de Mabel en uno de sus momentos más difíciles: “Volveremos a estar juntas”

La enfermera y la pequeña de los Salazar han protagonizado un emotivo reencuentro madre e hija a la espera de conocer los resultados de la exhumación de Alberto

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

Orhan se instala en casa de Gülgün y reabre la puerta a una posible reconciliación

Orhan se instala en casa de Gülgün y reabre la puerta a una posible reconciliación

Esta noche en En tierra lejana: Ugur destapa el escándalo que los Albora le ocultan a Alya

Esta noche en En tierra lejana: Ugur destapa el escándalo que los Albora le ocultan a Alya

Publicidad