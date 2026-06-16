“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

Al llegar a la mansión, Cihan se ha encontrado de frente con su madre. La decisión de darle parte de las tierras a Sahin ha llevado a una bronca monumental y Sadakat no ha tardado en cargar contra su hijo delante de todos. Convencida de que ha cometido un error irreparable, la matriarca le ha reprochado que le entregue a su primo parte del legado familiar: "¿Cómo has podido tomar una decisión así sin consultarme?".

Fuera de sí, Sadakat le ha recordado el sacrificio de generaciones enteras para conservar el poder de los Albora y le ha echado en cara su conducta. "Los líderes de esta familia derramaron sangre por esas tierras", le ha reprochado. Para ella, lo ocurrido es una señal de debilidad que puede tener graves consecuencias.

Cihan ha intentado calmarla y le ha explicado que esas tierras eran legítimamente de Sahin y que devolverlas no cambia nada dentro del clan. "Solo les he dado lo que les pertenece", ha defendido. Sin embargo, Sadakat se ha negado a escuchar cualquier explicación y ha insistido en que todos acabarán viendo esa decisión como una derrota. "Todos recordarán tu debilidad", le ha advertido.

Sadakat ha terminado sufriendo un fuerte mareo mientras seguía repitiendo que Cihan estaba cometiendo un grave error. ¿Qué pasará ahora?

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