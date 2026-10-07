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En tierra lejana | 6 de octubre

El corazón de Alya se para durante la operación y Cihan se rompe de miedo: “Eres mi ave fénix”

La operación de Alya se ha complicado cuando su corazón ha dejado de latir durante unos segundos. Cihan ha vivido la intervención con el corazón encogido, temiendo perder a la mujer que ama.

El corazón de Alya se para durante la operación y Cihan se rompe de miedo: “Eres mi ave fénix”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan esperaba angustiado mientras los médicos trabajaban para salvar a Alya. La situación se ha complicado y el corazón de la doctora ha llegado a detenerse durante unos segundos. El equipo médico ha tenido que actuar con rapidez para conseguir reanimarla.

Mientras esperaba noticias, Cihan se ha sentido impotente ante lo que estaba ocurriendo en el quirófano. “Eres mi ave fénix”, ha dicho, recordando las palabras que Alya le había dedicado horas antes. Por suerte, los médicos han conseguido reanimarla y han podido continuar con la intervención.

El momento de máxima tensión ha quedado atrás y Cihan ha podido respirar aliviado al saber que la mujer que ama seguía con vida.

Al salir del quirófano, Cihan se ha reencontrado con su familia, todavía asustado. Entonces, ha explicado lo ocurrido: “Se le ha parado el corazón, pero al final han conseguido reanimarla”.

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