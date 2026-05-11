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En tierra lejana | 11 de mayo

“Eres como tu padre”: Sadakat castiga a Sahin tras la traición de Nare y rompe el equilibrio en los Albora

Acusando a Sahin de ser un "canalla" y un "miserable" como su padre, Sadakat ha ordenado a sus hombres que le den una lección de sangre. En el mundo de los Albora, todo se paga con sangre.

Sadakat castiga a Sahin tras la traición de Nare y rompe el equilibrio en los Albora

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La detención de Ecmel ha provocado un terremoto en la familia Albora. Tras ser capturado, el patriarca no ha tardado en señalar a la responsable: “¿Cómo se ha enterado ella, Sahin? Me ha delatado, ¿verdad?”.

A pesar de los intentos de Fidan por calmar las aguas, la tensión ha estallado cuando Nare ha confesado que escuchó los planes de huida y que no se arrepiente de haber actuado. Para ella, se ha hecho justicia al evitar que Sahin fuera cómplice de un criminal.

Para Sahin, la acción de Nare ha sido una traición imperdonable. “Denunciando a mi padre me has apuñalado el corazón. De ti no lo esperaba”, le ha recriminado. Sin embargo, Sadakat, lejos de mostrar piedad, ha estallado contra Sahin llamándolo "escoria inmunda" y acusándolo de haber ocultado su verdadera cara durante años. Según la jefa del clan, por fin ha salido a la luz que es igual que su padre: "un canalla y un miserable".

Luego, Sadakat ha dado la señal a sus hombres para que le propinaran una paliza a Sahin. Mientras Nare suplicaba que pararan, solo la llegada de Kaya ha logrado detener la agresión, dejando a la familia rota y con una guerra abierta que ya no tiene vuelta atrás.

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