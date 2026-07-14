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En tierra lejana | 13 de julio

Cihan acorrala a Sadakat y lanza un claro ultimátum: “Si Nare vive, vas a dejar que se divorcie”

El líder de los Albora se ha enfadado con su madre al verla rezando por Nare y le ha obligado a pedir perdón.

Cihan acorrala a Sadakat y lanza un claro ultimátum: “Si Nare vive, vas a dejar que se divorcie”

Cihan acorrala a Sadakat y lanza un claro ultimátum: “Si Nare vive, vas a dejar que se divorcie”

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Ismael Jiménez
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Sadakat ha sido sorprendida por Cihan cuando se encontraba rezando por Nare: “Permite que mi niña siga con vida”. El líder de los Albora se ha encontrado a su madre con el Corán delante y lágrimas en los ojos.

Muy enfadado con ella, le ha exigido que “pida perdón por todo lo que le ha hecho a Nare”. Sadakat asegura que no tenía malas intenciones y que ella simplemente quería que no se divorciara de Oskan.

Cihan no se ha conformado con esas palabras de su madre: “tus motivos me dan igual, tú has causado todo esto y vas a pedir perdón por ello”.

El líder de los Albora le ha obligado a su madre a dejar que Nare se divorcie si consigue sobrevivir tras el trasplante de hígado.

Sadakat, en contra de su voluntad, se lo ha prometido a su hijo con el Corán delante. ¿Permitirá finalmente que Nare se divorcie o ha sido una falsa promesa?

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