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Capítulo 602

Capítulo 602 de Sueños de libertad; 13 de julio: Gabriel se enfrenta a Damián y amenaza con borrar su recuerdo para siempre

El director de la fábrica no ha podido contener su rabia al ver que su tío se ha presentado en la fábrica.

Capítulo 602 de Sueños de libertad; 13 de julio: Gabriel se enfrenta a Damián y amenaza con borrar su recuerdo para siempre

Capítulo 602 de Sueños de libertad; 13 de julio: Gabriel se enfrenta a Damián y amenaza con borrar su recuerdo para siempre

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Ángela Rolo | Julia Zapata López
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En el capitulo de hoy en Sueños de libertad…

Después de una conversación con su nieta, Damián ha decidido asistir a la fiesta que celebran en la fábrica. Su aparición no ha pasado desapercibida y los trabajadores lo han recibido con cariño… haciendo enfurecer a Gabriel.

Por su parte, el doctor de la colonia se ha acercado a la tienda para hablar con Claudia, se ha abierto con ella y han vuelto a estar a punto de besarse, pero han sido interrumpidos, ¿veremos pronto el esperado beso de la pareja?

Por otro lado, la entrada de Paula, como nueva dependienta ha provocado algunos enfrentamientos. Claudia ha dejado claro su descontento y Marta se ha enfrentado a su hermano, asegurándole que esta decisión le traerá problemas en el futuro.

Finalmente, Damián y Gabriel han tenido un momento de tensión y han llegado a las manos tras unas palabras de Digna que no han gustado al nuevo director. Gabriel ha jurado que logrará borrar el recuerdo de Damián… ¡y que lo enterrará bajo tierra!

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