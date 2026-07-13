¡A contrarreloj! Los Albora buscan desesperadamente un donante para Nare

Tras conocer el diagnóstico del doctor, los Albora se han visto obligados a reunirse urgentemente en el hospital para decidir quién será el donante para Nare. Alya ha explicado los requisitos para poder donarle el hígado a Nare e inmediatamente todos se han mostrado dispuestos a ellos.

Sadakat ha sido la primera que se ha ofrecido para salvar a su hija: “Que me quiten el hígado y se lo den. Quiero que Nare viva”. A pesar de sus buenas intenciones, Alya le ha dado una mala noticia: “El tuyo no serviría, ya que tienes enfermedades crónicas”.

La matriarca es la única de la familia que tiene el mismo grupo sanguíneo que Nare. Tras haber barajado todas las opciones posibles dentro de la familia, ha ocurrido algo inesperado.

Kadir Yolcu ha sido el hombre que ha dejado en silencio la sala: “Estaré encantado de ser su donante con tal de que sobreviva”. Se ha ofrecido desinteresadamente a donar su hígado para conseguir salvar a Nare.

Sadakat, muy emocionada, se lo ha agradecido: “Que dios te bendiga Kadir”.

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