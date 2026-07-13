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Capítulo 602

Damián irrumpe por sorpresa en la fiesta de la fábrica y desata la ira de Gabriel

El patriarca de los de la Reina acude finalmente a la fiesta gracias a los consejos de su nieta Julia.

Damián irrumpe por sorpresa en la fiesta de la fábrica y desata la ira de Gabriel

Damián irrumpe por sorpresa en la fiesta de la fábrica y desata la ira de Gabriel

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Ángela Rolo | Julia Zapata López
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El antiguo director ha decidido asistir en el último momento a la fiesta que se ha preparado para celebrar que la fábrica no se ha marchado a Marruecos.

Animado por su familia y algunos de los empleados, Damián ha subido al escenario a dar un pequeño discurso que ha mantenido a todos atentos y emocionados.

Los aplausos y la atención que ha recibido Damián después de su discurso han hecho que el actual director también quisiera dar unas palabras.

Todos los presentes han seguido con la fiesta y Gabriel ha enfurecido al no obtener la atención que quería. Al ver que nadie le escuchaba, el director ha abandonado la fiesta sintiéndose humillado.

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