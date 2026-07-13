Marisol responde a las amenazas de Pablo: “Si quieres que me vaya me iré, pero fuera de España y no volverás a verme ni a mí ni a mi hijo”

Pablo ha vuelto a citar a Marisol para comunicarle su última decisión acerca del embarazo.

La única condición para que ella y el niño reciban su ayuda económica, será si abandona Toledo y se aleja para siempre de la familia Salazar.

La joven embarazada no ha podido contener su enfado y ha amenazado a Pablo con irse del país y no dejarle ver a su hijo nunca.

Marisol ha creído que así el padre del bebé cedería ante su propuesta, pero Pablo no ha dudado, no la quiere cerca de su familia. ¿Qué pasará?, ¿Qué decisión tomará?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas