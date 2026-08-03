Claudia planta cara a Miguel y le devuelve el anillo: “Está lleno de promesas que no se han llegado a cumplir”

Claudia ha vuelto al dispensario para que Miguel le aclare los motivos de su ruptura: la encargada no comprende qué ha llevado al doctor Salazar a tomar esta decisión tan definitiva y drástica.

La joven ha sido directa con sus dudas: “¿Estás enamorado de Marisol?”. La pregunta ha sorprendido a Miguel, pero, lejos de responder afirmativamente, le ha explicado que después de sufrir tanto al enamorarse de ella no quiere volver a saber nada más sobre el amor.

El joven doctor cree que el amor es algo doloroso y no está dispuesto a intentarlo de nuevo. Claudia, tras escuchar la justificación de Miguel, le ha devuelto el anillo que le regaló: “Este anillo está lleno de promesas que no se han llegado a cumplir”

El doctor ha intentado que se quede el regalo, pero la dependienta lo tenía muy claro: “Ya que no somos novios, ahora te pertenece”.

La tensión entre #Claumi ha saltado por los aires y no augura nada bueno. ¿Podrán reconciliarse o este será un adiós definitivo?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas