Las secuelas de Özkan hacen que Nare cambie de idea sobre su futuro: "Volveré contigo"

Özkan ha despertado por fin, pero lo ha hecho con unas secuelas que han dejado a Nare destrozada. Después de haberle salvado la vida donándole parte de su hígado, el joven ha quedado con una parálisis facial que ha hecho que la hija de Sadakat rompa a llorar al verlo.

Lejos de culparla de todo lo ocurrido, Özkan le ha pedido perdón por el sufrimiento que le ha causado. "Lo siento. Todo lo que he hecho, sin excepción, ha sido para no perderte. Pero no ha estado bien", le ha confesado.

Lejos de reprocharle nada, Özkan le ha dejado claro que no quiere que lo elija por compasión. "No quiero que te quedes conmigo por mi estado. Quiero que sigas conmigo mientras sigas queriéndome", le ha dicho.

Sin embargo, Nare ya ha tomado una decisión. "Cuando salgas de aquí, volveré a casa. Volveré contigo. No voy a darte la espalda", le ha prometido, convencida de que no puede abandonarlo en un momento tan complicado.

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