Sadakat descubre que Mine espera un bebé de Cihan y ve la oportunidad perfecta para separarlo de Alya

Sadakat ha acudido al hospital sin imaginar que estaba a punto de descubrir una noticia que puede cambiar el futuro de toda la familia Albora. Allí se ha encontrado con Mine y, tras una conversación, ha descubierto que está embarazada.

La mujer no ha tardado en confirmar lo que la matriarca sospechaba. El bebé que espera es de Cihan. Aunque todavía él no sabe nada, Mine ha dejado claro que no piensa ocultarlo para siempre.

Sadakat, lejos de perder los nervios, ha querido saber por qué todavía no se lo había contado a su hijo. Mine le ha explicado que nunca buscó quedarse embarazada y que solo quiere proteger al bebé hasta que llegue el momento de hablar con Cihan.

Pero la conversación ha dado un giro inesperado. Mine ha empezado a jugar su mejor baza y le ha recordado a Sadakat que, si el bebé es un niño, será el heredero de Cihan. "¿De verdad cree que Alya seguirá casada con él cuando lo descubra? Yo creo que pedirá el divorcio", le ha dicho convencida.

Esas palabras han hecho que Sadakat vea la situación con otros ojos. Durante meses ha intentado separar a Alya de su hijo sin conseguirlo, pero ahora el embarazo de Mine puede convertirse en la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando.

Antes de marcharse, la matriarca solo le ha hecho una recomendación: que cuide mucho de ese bebé. Una reacción que deja claro que, desde este momento, Mine puede haber encontrado en Sadakat a una aliada.

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