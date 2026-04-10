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Mejores momentos | Capítulo 9

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

La tensión estalla en el bufete. Sara toma una decisión radical tras el comportamiento de César con Amanda y lo deja fuera del caso de Jaime.

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

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Celia Gil
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César no se esperaba lo que iba a ocurrir al llegar al despacho. Sin previo aviso, Sara, su socia y pareja, le comunica una decisión contundente: queda fuera del caso de Jaime. Un golpe inesperado que deja claro que la situación ha llegado a un punto límite.

Sara no oculta su enfado. Está “harta” de la actitud de César, de sus acercamientos a Amanda y de su implicación en una investigación que, en teoría, no le corresponde: “Jugando a los detectives con Amanda e incluso metiéndola en casa”, le recrimina.

Pero hay algo que pesa más que todo lo demás. Sara está convencida de que César no cree en la culpabilidad de Daniela. Sin rodeos, le lanza la pregunta clave: “¿Crees que Daniela mató a Jaime?” El silencio de César es suficiente respuesta. Para Sara, esa duda lo cambia todo… y justifica su decisión.

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