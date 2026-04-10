El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”

El caso de Jaime da un vuelco inesperado justo cuando Amanda empezaba a ver la luz. Dispuesta a todo por demostrar la inocencia de su hermana, acude junto a Gabriel a la gala anual de Lazos Transparentes en busca del sospechoso. Aunque todo parece torcerse cuando Amanda se queda fuera, el destino le pone en el camino una nueva pista.

Alguien que encaja con las imágenes de la última persona que manipuló los expedientes aparece ante ella. Amanda decide seguirle… sin saber que él ya la estaba esperando. Se trata de Tomás Fuentes, el padre de Sara. Una revelación que lo cambia todo.

Tomás le confiesa que tiene información clave y que Amanda se está “metiendo en algo muy peligroso”. A cambio, pide protección. Ambos acuerdan reunirse dos horas después en su despacho. Pero ese encuentro nunca llegará a producirse.

El padre de Sara se convierte en la nueva víctima mortal… y el caso vuelve a quedar envuelto en sombras.