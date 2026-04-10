Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 9

El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”

Cuando Amanda estaba más cerca que nunca de demostrar la inocencia de Daniela, un giro inesperado lo cambia todo.

El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El caso de Jaime da un vuelco inesperado justo cuando Amanda empezaba a ver la luz. Dispuesta a todo por demostrar la inocencia de su hermana, acude junto a Gabriel a la gala anual de Lazos Transparentes en busca del sospechoso. Aunque todo parece torcerse cuando Amanda se queda fuera, el destino le pone en el camino una nueva pista.

Alguien que encaja con las imágenes de la última persona que manipuló los expedientes aparece ante ella. Amanda decide seguirle… sin saber que él ya la estaba esperando. Se trata de Tomás Fuentes, el padre de Sara. Una revelación que lo cambia todo.

Tomás le confiesa que tiene información clave y que Amanda se está “metiendo en algo muy peligroso”. A cambio, pide protección. Ambos acuerdan reunirse dos horas después en su despacho. Pero ese encuentro nunca llegará a producirse.

El padre de Sara se convierte en la nueva víctima mortal… y el caso vuelve a quedar envuelto en sombras.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”

El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”

“Alguien nos la está jugando”: Amanda pone en sobre aviso a su hermana

“Alguien nos la está jugando”: Amanda pone en sobre aviso a su hermana

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste
Mejores momentos | Capítulo 9

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?
Mejores momentos | Capítulo 9

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?

Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítuloAnt
Avance | Una nueva vida

"¿Seyran está en tu cabeza o en tu corazón?": Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítulo

El compromiso de Ferit pende de un hilo mientras su corazón vuelve a latir por Seyran. ¿Serán capaces de frenar lo que sienten? Este domingo a las 22:00 horas, solo en Antena 3.

¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto

El marido de Marta ata cabos y se acaba acordando que vio a la joven en México.

Capítulo 535 de Sueños de libertad; 9 de abril: Andrés le confiesa a Marta que está muy ilusionado con Valentina

Capítulo 536 de Sueños de libertad; 9 de abril: Andrés confiesa a Marta que está muy ilusionado con Valentina

Pablo le pide perdón a Miguel, pero recibe una dura respuesta: “Tú ya no eres mi padre”

Pablo pide perdón a Miguel, pero recibe una dura respuesta: “Tú ya no eres mi padre”

Begoña se derrumba y le confiesa a Beatriz que está casada con un hombre al que no quiere: “No es oro todo lo que reluce”

Begoña se derrumba y confiesa a Beatriz que está casada con un hombre al que no quiere: “No es oro todo lo que reluce”

Publicidad