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Mejores momentos | Capítulo 9

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?

Cuando todo parecía estancado, el caso de Jaime da un giro inesperado. La jueza recibe un nuevo anónimo con la pieza clave que todos estaban buscando.

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?

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Celia Gil
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El caso de Jaime da un vuelco en el momento más inesperado. Todas las partes estaban reunidas ante la jueza para confirmar que el móvil de la víctima sería admitido como prueba, aunque los archivos seguían encriptados y sin poder analizarse.

Pero la reunión se convierte en algo mucho más importante. Un nuevo anónimo entra en juego… y esta vez trae consigo la pieza clave: el arma del crimen. La jueza Paloma recibe la única pluma que faltaba, la misma que Amanda llevaba semanas buscando sin descanso.

Esa pluma es el arma del crimen y está manchada de sangre. La pregunta es inevitable: ¿tendrá las huellas de Daniela? Una prueba que podría hundir su defensa… o abrir una nueva vía en la investigación.

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