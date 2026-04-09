Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto
El marido de Marta ata cabos y se acaba acordando que vio a la joven en México.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Pablo intentará acercar posturas con su hijo, pero Miguel seguirá muy enfadado con él.
Además, el joven le pedirá todos los detalles a su padre sobre su infidelidad con Marisol, pero Pablo será incapaz de contarle nada.
Begoña le pdirá disculpas a Beatriz. Cree que a lo mejor habló demasiado, pero Beatriz le ofrecerá su ayuda para lo que necesite.
Claudia insistirá a Salva a tener una cita, mientras Valentina y Andrés volverán a besarse en el despacho y...¡Gabriel les interrumpirá!
Por otro lado, Álvaro entregará a Gorito la primera caja de perfumes que ha robado del camión, deberá venderlos en el mercado negro y se repartirán los beneficios al 50%.
Y parece que las soprechas de Beatriz se han hecho realidad. Pelayo reconocerá a Beatriz de México y se lo dirá dejando a la mujer de Gabriel sin palabras. ¿Se lo contará a Begoña?
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