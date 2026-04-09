Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Pablo intentará acercar posturas con su hijo, pero Miguel seguirá muy enfadado con él.

Además, el joven le pedirá todos los detalles a su padre sobre su infidelidad con Marisol, pero Pablo será incapaz de contarle nada.

Begoña le pdirá disculpas a Beatriz. Cree que a lo mejor habló demasiado, pero Beatriz le ofrecerá su ayuda para lo que necesite.

Claudia insistirá a Salva a tener una cita, mientras Valentina y Andrés volverán a besarse en el despacho y...¡Gabriel les interrumpirá!

Por otro lado, Álvaro entregará a Gorito la primera caja de perfumes que ha robado del camión, deberá venderlos en el mercado negro y se repartirán los beneficios al 50%.

Y parece que las soprechas de Beatriz se han hecho realidad. Pelayo reconocerá a Beatriz de México y se lo dirá dejando a la mujer de Gabriel sin palabras. ¿Se lo contará a Begoña?

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