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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto

El marido de Marta ata cabos y se acaba acordando que vio a la joven en México.

¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Pablo intentará acercar posturas con su hijo, pero Miguel seguirá muy enfadado con él.

Además, el joven le pedirá todos los detalles a su padre sobre su infidelidad con Marisol, pero Pablo será incapaz de contarle nada.

Begoña le pdirá disculpas a Beatriz. Cree que a lo mejor habló demasiado, pero Beatriz le ofrecerá su ayuda para lo que necesite.

Claudia insistirá a Salva a tener una cita, mientras Valentina y Andrés volverán a besarse en el despacho y...¡Gabriel les interrumpirá!

Por otro lado, Álvaro entregará a Gorito la primera caja de perfumes que ha robado del camión, deberá venderlos en el mercado negro y se repartirán los beneficios al 50%.

Y parece que las soprechas de Beatriz se han hecho realidad. Pelayo reconocerá a Beatriz de México y se lo dirá dejando a la mujer de Gabriel sin palabras. ¿Se lo contará a Begoña?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3 o adelántate a lo que va a pasar en atresplayer.

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