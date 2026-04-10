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PERDIENDO EL JUICIO
El asesinato del padre de Sara desata un peligro aún mayor
La trama da un vuelco tras el asesinato del padre de Sara justo antes de revelar información clave, dejando al descubierto una amenaza que pone en riesgo a todos.
La investigación sufre un duro golpe cuando el padre de Sara es asesinado antes de poder contar la verdad. Su muerte abre nuevas incógnitas sobre lo que estaba a punto de revelar.
El suceso confirma que hay fuerzas ocultas mucho más peligrosas de lo que parecía en Perdiendo el juicio.