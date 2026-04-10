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TU CARA ME SUENA
Así será la nueva temporada de Tu cara me suena
El esperado regreso de Tu cara me suena trae consigo novedades, emociones y una reflexión compartida por sus protagonistas, que reconocen lo difícil que ha sido estar sin el programa.
La nueva temporada de Tu cara me suena promete mantener el nivel de espectáculo con actuaciones, humor y momentos únicos que han convertido al formato en un referente televisivo. El regreso llega cargado de ilusión y expectativas.
Además, quienes forman parte del programa coinciden en una sensación común: la ausencia se ha hecho notar.