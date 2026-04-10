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Descubre cómo va a ser esta temporada de Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA

Así será la nueva temporada de Tu cara me suena

El esperado regreso de Tu cara me suena trae consigo novedades, emociones y una reflexión compartida por sus protagonistas, que reconocen lo difícil que ha sido estar sin el programa.

Carmen Pardo
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La nueva temporada de Tu cara me suena promete mantener el nivel de espectáculo con actuaciones, humor y momentos únicos que han convertido al formato en un referente televisivo. El regreso llega cargado de ilusión y expectativas.

Además, quienes forman parte del programa coinciden en una sensación común: la ausencia se ha hecho notar.

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