Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 9

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

El hallazgo del arma del crimen y las pruebas en su contra dejan a Daniela al límite. Mientras Amanda sigue luchando por demostrar su inocencia, su hermana empieza a perder la esperanza.

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La situación se complica al máximo para Daniela. Tras la aparición del arma del crimen, las pruebas parecen apuntar directamente hacia ella. Las huellas encontradas en la pluma refuerzan las sospechas y el cerco se estrecha cada vez más.

Superada por la presión, Daniela toma una decisión: quiere rendirse y así se lo dice a su hermana. “Deberíamos parar. Ya no puedo más”, confiesa, agotada por el peso de la acusación. La posibilidad de pactar con el fiscal empieza a parecerle la única salida.

Pero Amanda no está dispuesta a aceptar esa opción. Convencida de la inocencia de su hermana, se mantiene firme tanto a nivel personal como profesional: “Ningún cliente mío ha reconocido en toda mi carrera un delito que no ha cometido”, sentencia. La batalla continúa… aunque cada vez sea más difícil.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?

Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítuloAnt
Avance | Una nueva vida

"¿Seyran está en tu cabeza o en tu corazón?": Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítulo

¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:¿Acorralada? Pelayo reconoce a Beatriz y amenaza con desvelar su secreto

Capítulo 535 de Sueños de libertad; 9 de abril: Andrés le confiesa a Marta que está muy ilusionado con Valentina
Resumen

Capítulo 536 de Sueños de libertad; 9 de abril: Andrés confiesa a Marta que está muy ilusionado con Valentina

El joven De la Reina le revela a la enfermera que por fin se ha dado cuenta de que Begoña pertenece al pasado y que quiere comenzar una nueva vida con al perfumista.

Pablo le pide perdón a Miguel, pero recibe una dura respuesta: “Tú ya no eres mi padre”
Capítulo 456

Pablo pide perdón a Miguel, pero recibe una dura respuesta: “Tú ya no eres mi padre”

El joven Salazar toma una drástica decisión que deja a su padre sin palabras.

Begoña se derrumba y le confiesa a Beatriz que está casada con un hombre al que no quiere: “No es oro todo lo que reluce”

Begoña se derrumba y confiesa a Beatriz que está casada con un hombre al que no quiere: “No es oro todo lo que reluce”

Miguel se refugia en el alcohol tras la traición de su padre hasta que…¡llega Claudia para ayudarle!

Miguel se refugia en el alcohol tras la traición de su padre hasta que…¡llega Claudia para ayudarle!

Damián, al límite, se enfrenta a Gabriel: “Tú no eres nadie para hablar de Perfumerías De la Reina”

Damián, al límite, se enfrenta a Gabriel: “Tú no eres nadie para hablar de Perfumerías De la Reina”

Publicidad