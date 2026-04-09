“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

La situación se complica al máximo para Daniela. Tras la aparición del arma del crimen, las pruebas parecen apuntar directamente hacia ella. Las huellas encontradas en la pluma refuerzan las sospechas y el cerco se estrecha cada vez más.

Superada por la presión, Daniela toma una decisión: quiere rendirse y así se lo dice a su hermana. “Deberíamos parar. Ya no puedo más”, confiesa, agotada por el peso de la acusación. La posibilidad de pactar con el fiscal empieza a parecerle la única salida.

Pero Amanda no está dispuesta a aceptar esa opción. Convencida de la inocencia de su hermana, se mantiene firme tanto a nivel personal como profesional: “Ningún cliente mío ha reconocido en toda mi carrera un delito que no ha cometido”, sentencia. La batalla continúa… aunque cada vez sea más difícil.