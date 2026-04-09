Mejores momentos | Capítulo 9
“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste
El hallazgo del arma del crimen y las pruebas en su contra dejan a Daniela al límite. Mientras Amanda sigue luchando por demostrar su inocencia, su hermana empieza a perder la esperanza.
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La situación se complica al máximo para Daniela. Tras la aparición del arma del crimen, las pruebas parecen apuntar directamente hacia ella. Las huellas encontradas en la pluma refuerzan las sospechas y el cerco se estrecha cada vez más.
Superada por la presión, Daniela toma una decisión: quiere rendirse y así se lo dice a su hermana. “Deberíamos parar. Ya no puedo más”, confiesa, agotada por el peso de la acusación. La posibilidad de pactar con el fiscal empieza a parecerle la única salida.
Pero Amanda no está dispuesta a aceptar esa opción. Convencida de la inocencia de su hermana, se mantiene firme tanto a nivel personal como profesional: “Ningún cliente mío ha reconocido en toda mi carrera un delito que no ha cometido”, sentencia. La batalla continúa… aunque cada vez sea más difícil.
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