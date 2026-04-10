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Mejores momentos | Capítulo 9

“Alguien nos la está jugando”: Amanda pone en sobre aviso a su hermana

En plena búsqueda de los expedientes robados, Amanda y Gabriel toman una decisión arriesgada. Pero lo que no esperan es que una nueva pista ponga en peligro la defensa de Daniela.

“Alguien nos la está jugando”: Amanda pone en sobre aviso a su hermana

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Celia Gil
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Amanda y Gabriel están decididos a encontrar a la persona que robó los expedientes, y todas las pistas les llevan hasta una exclusiva gala. Aunque no tienen invitación, Gabriel lo tiene claro: hay que colarse. “Tenemos que buscar al hombre que se llevó esos archivos”, insiste Amanda, convencida de que allí está la clave.

En mitad de la misión, Amanda recibe en su móvil unas fotos de Daniela con su nuevo novio. Sin perder tiempo, llama a César para pedir explicaciones: “¿Le habéis puesto un detective a mi hermana?”. Él asegura que no, y que las imágenes han llegado de forma anónima a su despacho.

Amanda no está dispuesta a pactar con el fiscal: “Daniela es inocente”, responde tajante.

Sin embargo, algo no encaja. Empieza a sospechar que alguien del entorno más cercano podría estar moviendo los hilos. Por eso avisa a su hermana: “Creo que hay alguien del bufete de Gabriel que nos la está jugando. Si ves que alguien te está siguiendo, avísame”.

¿Quién habrá mandado esas fotos?

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