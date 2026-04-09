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"¿Seyran está en tu cabeza o en tu corazón?": Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítulo

El compromiso de Ferit pende de un hilo mientras su corazón vuelve a latir por Seyran. ¿Serán capaces de frenar lo que sienten? Este domingo a las 22:00 horas, solo en Antena 3.

Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítuloAnt

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Este domingo en Una nueva vida, el escándalo estalla en la mansión y ya no hay marcha atrás. Elias, el abuelo de Diyar, descubre que Ferit sigue unido a su pasado y no está dispuesto a consentir la humillación. "No voy a permitir que mi nieta se case con un hombre que corre hacia su exmujer cada vez que le pasa algo", grita antes de romper los planes de boda.

Mientras tanto, Halis pide a Ferit que deje de mentirse a sí mismo. El patriarca le pregunta dónde está Seyran realmente: ¿es solo un recuerdo en su cabeza o sigue clavada en su corazón? La respuesta del joven llega en un encuentro a solas con Seyran, donde la tensión es tan fuerte que el aire parece cortarse.

A punto de besarse y con los sentimientos a flor de piel, Ferit nota que ella no puede esconder lo que siente, confirmando que, a pesar de todo y de todos, el fuego entre ellos sigue más vivo que nunca.

No te pierdas este momento clave este domingo a las 22:00 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítuloAnt

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