Sadakat intenta abofetear a Alya y Cihan le para los pies con una amenaza

Sadakat, fuera de sí al descubrir que Alya ha colado a Zerrin para ver a Kaya antes que ella misma, ha perdido los papeles por completo. "¡La has colado a ella y yo aún no he podido ver a mi hijo!", le ha gritado a la doctora. En un arranque de rabia, la matriarca ha levantado la mano para cruzarle la cara a su nuera, pero no contaba con la reacción de su hijo.

Cihan ha agarrado la mano de su madre en el aire, parándola antes de que tocara a Alya. El líder del clan le ha hecho una advertencia: "No le levantes la mano. Nunca más. Ya". Una orden que ha dejado a Sadakat humillada y sin palabras frente a los suyos.

Mientras tanto, Alyase ha quedado en shock, dándose cuenta de que, por primera vez, su marido ha puesto un muro infranqueable entre ella y el "monstruo" de su suegra.

El pulso por el poder en la mansión ya no es solo por los negocios, sino por el respeto y el amor. Cihan ha dado el paso más difícil, pero la venganza de la matriarca promete ser terrible. "Espera y verás, Alya, espera", ha sido la última amenaza de una mujer que no sabe lo que es perder.

Desde que Alya puso un pie en la mansión, Sadakat se ha encargado de hacerle la vida imposible, intentando anularla como profesional y humillándola ante cada miembro del clan. La matriarca, que no soporta perder el control sobre sus hijos, ve en la doctora una amenaza a su autoridad, ¿qué pasará ahora?