La inesperada propuesta de Juan y Medio a Elle MacPherson

El jurado no dudó en lanzar una propuesta de matrimonio a la modelo en pleno programa, generando risas, sorpresa y una reacción inmediata entre los presentes en el plató.

El momento, cargado de humor y espontaneidad, se convirtió en uno de los más destacados de la noche, dejando claro el tono desenfadado y divertido que caracteriza al formato.