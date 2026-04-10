Publicidad
MASK SINGER
La inesperada propuesta de Juan y Medio a Elle MacPherson
Durante su participación en el programa Mask Singer, Juan y Medio protagoniza uno de los momentos más comentados al dirigirse a Elle Macpherson con una propuesta que sorprende a todos.
El jurado no dudó en lanzar una propuesta de matrimonio a la modelo en pleno programa, generando risas, sorpresa y una reacción inmediata entre los presentes en el plató.
El momento, cargado de humor y espontaneidad, se convirtió en uno de los más destacados de la noche, dejando claro el tono desenfadado y divertido que caracteriza al formato.